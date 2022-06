Atp e Wta Eastbourne 2022 | programma e orari di lunedì 20 giugno

Leggi su sportface

(Di domenica 19 giugno 2022) Il, glie l’ordine di gioco dell’Atp e del Wta di, per quanto riguarda la giornata di20. Nel maschile, in campo Alex De Minaur sul Centrale, uno dei favoriti per arrivare sino in fondo al torneo, opposto a Cristian Garin, non un habitué sull’erba; di scena anche lo scontro tra i giovani Jenson Brooksby e Jack Draper, il secondo padrone di casa e dunque in evidenza. Nel femminile, Linette e Riske, così come Muguruza e Frech, si sfideranno sul campo centrale, mentre Watson e Marino apriranno ilsul Court 1. Di seguito tutti i match di giornata. CENTRE COURT dalle ore 12.00 – (6) De Minaur vs Garin non prima delle 13:30 – Linette vs (17) Riske a seguire – (5) Muguruza vs Frech non prima delle ore 16.30 – Brooksby ...