Ucraina | Kiev | in piazza Maidan commemorazione dell' attivista ucciso a Izyum

Centinaia di ucraini si riuniscono nella piazza Maidan di, in, per una cerimonia in onore dell'eminente attivista ucraino Roman Ratushny, morto in guerra durante i combattimenti con l'esercito russo a Izyum, nella regione di Kharkiv. La ......all'escalation della propaganda di guerra atlantista che dipinge il regime filo nazista di...di Ursula von der Leyen che ora si presenta al pubblico vestita con i colori della bandiera...KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Kiev compie ulteriori passi per l’avvicinamento all’Unione europea ma intanto al fronte il conflitto continua. La guerra in Ucraina continua ormai da 115 giorni. In base ...Centinaia di ucraini si riuniscono nella piazza Maidan di Kiev, in Ucraina, per una cerimonia in onore dell'eminente attivista ucraino Roman ...