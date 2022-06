Staffetta africana | caldo mostruoso sull' Italia | dove si toccheranno i 10 gradi sopra la media

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 giugno 2022) Non ci sono buone notizie sotto il profilo die siccità almeno per i prossimi sette giorni. L'anticiclone africano Scipione, che ci ha tenuto compagnia fino a questo momento, lascerà infatti il posto a un'altra figura anticiclonica di origine sub-tropicale, in una sorta diche arroventerà l'specie nel corso della prossima settimana facendo cadere alcuni record di temperatura. Stiamo vivendo una fase anticipata di estate con un'anomalia termica positiva di circa 6 C rispetto alle medie climatiche di riferimento, ma la prossima settimana questa discrepanza aumenterà addirittura fino a 10 C. Dopo un weekend in prevalenza soleggiato e molto, fatta eccezione per alcuni temporali pomeridiani attesi sabato su Calabria e Sicilia, da lunedì 20 l'dovrà infatti fare i ...