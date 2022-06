“Se non posso averli io non li avrai neanche tu”: così il padre ha annegato i tre figli nella vasca (Di sabato 18 giugno 2022) Tragedia negli USA. L’uomo, dopo aver commesso il crimine è scappato, tentando il suicidio ma è stato arrestato. La terribile tragedia è avvenuta a Round Lake Beach, in Illinois, Usa, ed è stata scoperta con orrore dalla mamma dei piccoli ed ex moglie dell’uomo. ANSA//MICHAEL REYNOLDSI piccoli avevano 2, 3 e 5 anni e si chiamavano Gideon Karels, Cassidy Karels e Bryant Karels. Stavano trascorrendo un felice fine settimana con il padre, Jason E. Karels, 35enne; L’uomo avrebbe in seguito deciso di mettere fine alla loro vita annegandoli nella vasca da bagno ed adagiando i loro corpi senza vita nelle rispettive camerette. Subito dopo il 35enne è fuggito dal luogo del delitto. A ritrovare i corpi senza vita dei bambini è stata la madre che li stava recuperando dato che li aveva in affido congiunto con l’ex compagno. Dopo ... Leggi su formatonews (Di sabato 18 giugno 2022) Tragedia negli USA. L’uomo, dopo aver commesso il crimine è scappato, tentando il suicidio ma è stato arrestato. La terribile tragedia è avvenuta a Round Lake Beach, in Illinois, Usa, ed è stata scoperta con orrore dalla mamma dei piccoli ed ex moglie dell’uomo. ANSA//MICHAEL REYNOLDSI piccoli avevano 2, 3 e 5 anni e si chiamavano Gideon Karels, Cassidy Karels e Bryant Karels. Stavano trascorrendo un felice fine settimana con il, Jason E. Karels, 35enne; L’uomo avrebbe in seguito deciso di mettere fine alla loro vita annegandolida bagno ed adagiando i loro corpi senza vita nelle rispettive camerette. Subito dopo il 35enne è fuggito dal luogo del delitto. A ritrovare i corpi senza vita dei bambini è stata la madre che li stava recuperando dato che li aveva in affido congiunto con l’ex compagno. Dopo ...

Pubblicità

RaiNews : 'Abbiamo chiesto artiglieria a lungo raggio, armi anti carro, lancia razzi multipli e difesa anti aerea per bloccar… - petergomezblog : Salario minimo, la presidente del parlamento tedesco: “In Germania non ha causato caos. Vi posso solo incoraggiare… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Caos seggi a Palermo, l'ira di un elettore: 'La mia sezione è chiusa, non posso votare' #ANSA - plantmomgem : Ringrazio di essere in ferie settimana prossima così posso NON uscire di casa manco per sbaglio e vivere di aria co… - paolamorellato : RT @SMaurizi: Posso fare questo lavoro sul caso Julian #Assange e #WikiLeaks solo perché dopo 14 anni ho fatto un salto nel buio, ho lascia… -