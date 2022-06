Pubblicità

stasytrev : RT @Carneade_: @beabri Ma infatti il problema è la scuola. E purtroppo quello di #CloeBianco nona sarà un caso isolato. I ragazzi sono molt… - infoitinterno : Ragazzi bulli e maleducazione: il parroco chiude l'oratorio a Viadana - infoitinterno : Viadana, chiuso oratorio per un giorno: «Troppi ragazzi bulli e maleducati» - infoitinterno : Ragazzi bulli e maleducati: il parroco chiude l'oratorio. «Non c'è più alcun rispetto» - Carneade_ : @beabri Ma infatti il problema è la scuola. E purtroppo quello di #CloeBianco nona sarà un caso isolato. I ragazzi… -

... persone che entrano in mutandoni e canottiera, uomini che si tolgono le croste dai piedi, bambini sotto i cinque anni non accompagnati in bagno dai genitori (presenti), comportamenti da...'Troppe parole volgari, rifiuti buttati, sedie prese dal portico e abbandonate, persone che entrano in mutandoni e canottiera, comportamenti daviolenti' e altri motivi. Sul banco degli ...Quando la maleducazione e l'inciviltà delle persone riescono a far perdere la pazienza persino agli uomini più vicini alla santità. È ciò che ...Il suo cartellone scritto con i pennarelli è diventato virale: contiene tutti gli episodi di maleducazione e inciviltà che si consumano all'ombra della chiesa di Cicognara. E ...