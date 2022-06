Raffaella Carrà | attraverso i lustrini

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 18 giugno 2022) Cantante, ballerina e conduttrice televisiva, un’artista a tutto tondo., considerata tra le regine della tv italiana, ci lasciò il 5 luglio del 2021. La carriera dellaè stata segnata da esperienze cinematografiche con autori internazionali, ma approda sul piccolo schermo intorno agli anni Sessanta creando il concetto della “showgirl”: donna di spettacolo che sa fare tutto. Un’intramontabile icona di stile, riconoscibile per il suo caschetto biondo sempre in piega perfetta. Una delle prime a “scoprirsi” per indossare costumi che lasciavano vedere l’ombelico. Libertà di espressione,dei costumi e le parole cantate, promotrice di unicità. Lain tendenza A precedere il caschetto biondo, c’erano dei lunghi capelli rossi. In pieno ...