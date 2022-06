Puglia tragedia in mare | 47enne barese muore annegato dopo aver portato in salvo la figlia

(Di sabato 18 giugno 2022) Un uomo di 47 anni di Bari è mortoessere riuscito a salvare la. Lasi è consumata nelle acque di Forcatella, località nel brindisino. L’uomo si è tuffato subito in acquache ha visto lache in acqua era in grossissima difficoltà e rischiava di annegare. Il 47 enneè riuscito a portare inla piccola ma poi, per l’enorme sforzo si è accasciato ed è stato risucchiato dalle acque morendo. Non si conoscono le generalità dell’uomo. L'articolo proviene da Baritalia News.

