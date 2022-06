Perché Di Maio non romperà con Conte. Parla Padellaro (Di sabato 18 giugno 2022) Duello al sole. Ma qui in palio non c’è un premio Oscar, ma la stabilità di un governo e il futuro di un Movimento che, sempre più, sembra aver smarrito la strada maestra. Lo scambio di accuse al fiele tra il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio, e il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, agitano gli umori. Soprattutto dell’esecutivo. Tanto più se il ministro degli Esteri accusa l’avvocato di Volturara Appula di imitare Matteo Salvini negli attacchi a Draghi. C’è già chi vocifera di possibile scissione: Conte e i suoi grillini duri e puri da una parte, e Di Maio con i più istituzionalizzati dall’altra. “È difficile fare previsioni, ma escludo che Di Maio possa uscire dal Movimento. Così come escludo che Conte possa aprire una crisi di governo”. Antonio ... Leggi su formiche (Di sabato 18 giugno 2022) Duello al sole. Ma qui in palio non c’è un premio Oscar, ma la stabilità di un governo e il futuro di un Movimento che, sempre più, sembra aver smarrito la strada maestra. Lo scambio di accuse al fiele tra il titolare della Farnesina, Luigi Di, e il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, agitano gli umori. Soprattutto dell’esecutivo. Tanto più se il ministro degli Esteri accusa l’avvocato di Volturara Appula di imitare Matteo Salvini negli attacchi a Draghi. C’è già chi vocifera di possibile scissione:e i suoi grillini duri e puri da una parte, e Dicon i più istituzionalizzati dall’altra. “È difficile fare previsioni, ma escludo che Dipossa uscire dal Movimento. Così come escludo chepossa aprire una crisi di governo”. Antonio ...

Pubblicità

formichenews : Perché #DiMaio non romperà con #Conte. Parla @a_padellaro. L'intervista di @DibisceglieFede ?? ??… - mariamacina : RT @Ci1812: I 5S sono sempre stati forza dell’odio, egregio Di Maio! Oggi riesce a vederlo quell’odio perché e’ indirizzato anche nei suoi… - cristianovilla9 : RT @f_chinellato: Un tizio senza esperienza politica o amministrativa diventa capo del governo perché Salvini e Di Maio (non Churchill e De… - Yattaran : RT @f_chinellato: Un tizio senza esperienza politica o amministrativa diventa capo del governo perché Salvini e Di Maio (non Churchill e De… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Di Maio, ormai un ex: «Nella cosiddetta coalizione di maggioranza, siamo molti partiti, il PD sale e noi scendiamo. Forse… -