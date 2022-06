MFW Uomo 2022 | Dsquared2 si ispira a Bob Marley

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 18 giugno 2022) Ha preso il via il 17 giugno la Milano Fashion Week dedicata alle collezioni maschili per la Primavera-Estate 2021. Le prime sfilate sono state quelle die di 1017 Alyx 9sm di Matthew Williams. Inoltre si è assistito al debutto del brand italiano Family First e al ritorno in passerella di Billionaire.alla