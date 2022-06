Matteo e Valeria in crisi dopo Uomini e Donne? “Lui ci sta marciando come ha fatto con Sophie…” (Di sabato 18 giugno 2022) dopo la scelta di Uomini e Donne, le cose tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone non sembrano andare come previsto. Deianira Marzano, ha ricevuto numerose segnalazioni che parlano già della coppia in crisi a distanza di pochissime settimane dalla loro decisione. Matteo e Valeria già in crisi dopo Uomini e Donne? Spuntano nuova segnalazione Tra... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 18 giugno 2022)la scelta di, le cose traRanieri eCardone non sembrano andareprevisto. Deianira Marzano, ha ricevuto numerose segnalazioni che parlano già della coppia ina distanza di pochissime settimane dalla loro decisione.già in? Spuntano nuova segnalazione Tra... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

