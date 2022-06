Lukaku, in Inghilterra ci vanno giù pesante: «Il più grande flop del Chelsea» (Di sabato 18 giugno 2022) La stampa inglese ci va giù pesante con Romelu Lukaku, definito il più grande flop nella storia del Chelsea «Il più grande flop nella storia del Chelsea». Ci va giù pesante il Daily Mail con Romelu Lukaku, che dopo un anno da incubo pare ormai pronto a ritornare in Italia. Al secondo posto della ‘speciale’ classifica del tabloid inglese troviamo invece un altro che la Serie A la conosce bene: Alvaro Morata. Al terzo il portiere Kepa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) La stampa inglese ci va giùcon Romelu, definito il piùnella storia del«Il piùnella storia del». Ci va giùil Daily Mail con Romelu, che dopo un anno da incubo pare ormai pronto a ritornare in Italia. Al secondo posto della ‘speciale’ classifica del tabloid inglese troviamo invece un altro che la Serie A la conosce bene: Alvaro Morata. Al terzo il portiere Kepa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

