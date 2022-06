LIVE MotoGP, GP Germania 2022 in DIRETTA: Bagnaia al comando a metà Q2 (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.07 Cambia gomme Bagnaia e torna subito in pista. Potrebbe effettuare tre stint con gomme differenti: sarebbe un vantaggio non da poco. 15.05 Eccolo Quartararo. E’ 6° a 0.379 da Bagnaia. 15.05 Miller secondo a 56 millesimi da Bagnaia! Due Ducati ufficiali davanti per ora. 3° Martin, poi A. Espargarò e Marini. Ancora nessun tempo per Quartararo. 15.04 SUBITO Bagnaia! 1’20?098! Il pilota della Ducati però finisce nella ghiaia sbagliando la frenata in fondo al rettilineo. 15.03 1’20?413 per Aleix Espargarò, è in testa con l’Aprilia. 15.02 Media all’anteriore e soft al posteriore per Bagnaia. 15.00 INIZIATA LA Q2! 14.56 La Q2 durerà 15 minuti. Bagnaia va a caccia della pole, ma occhio a Quartararo. 14.54 ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.07 Cambia gommee torna subito in pista. Potrebbe effettuare tre stint con gomme differenti: sarebbe un vantaggio non da poco. 15.05 Eccolo Quartararo. E’ 6° a 0.379 da. 15.05 Miller secondo a 56 millesimi da! Due Ducati ufficiali davanti per ora. 3° Martin, poi A. Espargarò e Marini. Ancora nessun tempo per Quartararo. 15.04 SUBITO! 1’20?098! Il pilota della Ducati però finisce nella ghiaia sbagliando la frenata in fondo al rettilineo. 15.03 1’20?413 per Aleix Espargarò, è in testa con l’Aprilia. 15.02 Media all’anteriore e soft al posteriore per. 15.00 INIZIATA LA Q2! 14.56 La Q2 durerà 15 minuti.va a caccia della pole, ma occhio a Quartararo. 14.54 ...

