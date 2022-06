LIVE GT World Challenge Europe Zandvoort 2022 in DIRETTA: l’Audi #32 di WRT in vetta, problemi per Marciello. Lontano Valentino Rossi (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA DIRETTA LIVE 14.54 Haase passa terzo sulla Ferrari #53, mentre Vervisch passa in 15ma posizione. 14.51 Foratura per Marciello! L’elvetico perde tantissimi punti in ottica campionato. 14.50 HAASE! Terzo posto per il tedesco dopo un sorpasso semplicemente perfetto su Niederhauser. I due tallonano la Ferrari #53 di AF Corse che resta leader in Silver Cup. 14.48 Marciello vs Drudi, mentre Mies si infila in curva 3 sull’Audi di WRT #30 e la vettura #86 di Akkodis, in lotta per il secondo posto in Silver Cup. Che guerra a Zandvoort! 14.47 Marciello regala spettacolo e cerca di recuperare, una missione non semplice. Che lotta nella pancia del gruppo! 14.45 Jean attacca con Ferrari la Mercedes di Pla, mentre Vanthoor allunga! Occhi puntati anche su ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA14.54 Haase passa terzo sulla Ferrari #53, mentre Vervisch passa in 15ma posizione. 14.51 Foratura per! L’elvetico perde tantissimi punti in ottica campionato. 14.50 HAASE! Terzo posto per il tedesco dopo un sorpasso semplicemente perfetto su Niederhauser. I due tallonano la Ferrari #53 di AF Corse che resta leader in Silver Cup. 14.48vs Drudi, mentre Mies si infila in curva 3 suldi WRT #30 e la vettura #86 di Akkodis, in lotta per il secondo posto in Silver Cup. Che guerra a! 14.47regala spettacolo e cerca di recuperare, una missione non semplice. Che lotta nella pancia del gruppo! 14.45 Jean attacca con Ferrari la Mercedes di Pla, mentre Vanthoor allunga! Occhi puntati anche su ...

Pubblicità

stefanocarbon12 : RT @OGiannino: Domanda numero 3: come si può trattare con Putin, per il quale 'i princìpi del nuovo ordine mondiale saranno definiti tra gr… - pelias01 : RT @OGiannino: Domanda numero 3: come si può trattare con Putin, per il quale 'i princìpi del nuovo ordine mondiale saranno definiti tra gr… - pierovecchiato : RT @OGiannino: Domanda numero 3: come si può trattare con Putin, per il quale 'i princìpi del nuovo ordine mondiale saranno definiti tra gr… - VEN_VIT52 : RT @OGiannino: Domanda numero 3: come si può trattare con Putin, per il quale 'i princìpi del nuovo ordine mondiale saranno definiti tra gr… - a_gidiuli : RT @OGiannino: Domanda numero 3: come si può trattare con Putin, per il quale 'i princìpi del nuovo ordine mondiale saranno definiti tra gr… -