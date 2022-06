Le sorelle Selassiè in vacanza con Alfonso Signorini (VIDEO) (Di sabato 18 giugno 2022) Per le sorelle Selassiè, Jessica, Lulù e Clarissa è tempo di vacanze con le tre ragazze che si trovano all’isola di Mykonos in compagnia del conduttore del Gf Vip Alfonso Signorini. Nelle ultime ore è diventato virale un VIDEO dove sono ritratti tutti e quattro, mentre si divertono al mare. sorelle Selassiè e Signorini in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Alex e le sorelle Selassiè prendono in giro Soleil (VIDEO): ecco il motivo Durissima replica di Clarissa a Signorini: “Imbarazzante. Si vergogni chiunque difenda o giustifichi Katia perchè…” Duro scontro tra Barù e Lulù ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 18 giugno 2022) Per le, Jessica, Lulù e Clarissa è tempo di vacanze con le tre ragazze che si trovano all’isola di Mykonos in compagnia del conduttore del Gf Vip. Nelle ultime ore è diventato virale undove sono ritratti tutti e quattro, mentre si divertono al mare.in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Alex e leprendono in giro Soleil (): ecco il motivo Durissima replica di Clarissa a: “Imbarazzante. Si vergogni chiunque difenda o giustifichi Katia perchè…” Duro scontro tra Barù e Lulù ...

Pubblicità

Aleator40925146 : Le sorelle Selassiè sono andate a pranzo e di Giulia e Costantino neanche l'ombra,dai continuate a dire che è norma… - Aleator40925146 : Lo ripeto all'infinito per chi non vuole capirlo: la spiaggia è piena di posti liberi e poteva mettersi ovunque,vic… - FiengoGiulia : @JF121971 @beatrix6665 A me non interessa gianluca .. io seguo solo le Selassié .. l'unica cosa che conta per me… - 361_magazine : Le sorelle Selassié sono in vacanza a Mykonos con un compagno di viaggio speciale. Ecco chi è - Frances28064898 : RT @blogtivvu: Le sorelle Selassiè in vacanza con Alfonso Signorini dopo il GF Vip -

Alfonso Signorini a Mykonos incontra per caso 6 ex vipponi Il conduttore ha confessato che Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono "matti e simpatici", con Soleil Sorge non ha "nessun rapporto, purtroppo", mentre le sorelle Selassié non gli mancano perché ... Le sorelle Selassiè in vacanza con Alfonso Signorini dopo il GF Vip Le sorelle Selassiè in vacanza con Alfonso Signorini Le sorelle Selassiè si trovano in Grecia in compagnia di Alfonso Signorini , conduttore del GF Vip e amico delle tre princess che tanto hanno ... Il conduttore ha confessato che Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono "matti e simpatici", con Soleil Sorge non ha "nessun rapporto, purtroppo", mentre leSelassié non gli mancano perché ...Lein vacanza con Alfonso Signorini Lesi trovano in Grecia in compagnia di Alfonso Signorini , conduttore del GF Vip e amico delle tre princess che tanto hanno ...