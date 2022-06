L' armata dei latinos

Leggi su panorama

(Di sabato 18 giugno 2022) Estremamente preparati, disinteressati alle politiche locali e soprattutto meno cari degli altri. Sono i contractor latino-americani, oggi impiegati in molti conflitti. Perché comprare i servigi di mercenari a buon mercato è comodo, come nel Medioevo. In Ucraina, nelle guerre mediorientali, in Africa. L’uso dei mercenari nei conflitti è tornato in gran voga negli ultimi anni, soprattutto grazie al boom dell’offerta dei sudamericani, sempre più richiesti perché «hanno esperienza senza pari in guerriglia urbana e lotta contro i narcos» spiega a Panorama Sean McFate, 52enne senior fellow presso l’Atlantic Council di Washington, professore di strategia presso la National Defense University e la School of Foreign Service della Georgetown University, nonché consulente del Center for Technology and Global Affairs dell’università di Oxford. Soprattutto McFate è grande esperto di mercenari ...