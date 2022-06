Juve Cambiaso, Cherubini prova il sorpasso all’Inter (Di sabato 18 giugno 2022) La Juve vuole sorpassare l’Inter per arrivare a Cambiaso del Genoa: Cherubini al lavoro per chiudere sul classe 2000 Cambiaso lascerà Genoa dopo la retrocessione e sul classe 2000 ci sarebbero Inter e Juve. I nerazzurri sono avanti, ma ancora non riescono a chiudere finché non sbloccano il mercato con qualche cessione. Ecco, dunque, che secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Cherubini potrebbe effettuare il sorpasso sui nerazzurri e chiudere per portare il terzino a Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) Lavuole sorpassare l’Inter per arrivare adel Genoa:al lavoro per chiudere sul classe 2000lascerà Genoa dopo la retrocessione e sul classe 2000 ci sarebbero Inter e. I nerazzurri sono avanti, ma ancora non riescono a chiudere finché non sbloccano il mercato con qualche cessione. Ecco, dunque, che secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà,potrebbe effettuare ilsui nerazzurri e chiudere per portare il terzino a Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

