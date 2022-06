I volontari di Poliferie coltivano i talenti di chi si trova a rischio esclusione | grazie ragazzi!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 giugno 2022) Non sono mai stato un grande amante dei neologismi, ma di recente mi sono imbattuto quasi per caso in uno creato da un professore dell’Università di Palermo, l’architetto Maurizio Carta, che mi ha molto colpito. Dall’unione di polis (ovvero città, in greco) e periferie, Carta ha dato origine al termine poliferìe, che è anche il nome di una bellissima associazione diato. Nata dall’iniziativa di una quindicina di ragazzi che si sono conosciuti sui banchi di una scuola di formazione e che, dal 2017, ha come obiettivo quello di rendere le periferie sempre più inclusive (e da qui il nome). Secondo dati ufficiali, fra i residenti nel centro di Milano – ovvero una delle città italiane più ricche, se non la più ricca – il 50% è laureato, ma il dato scende all’8% se ci si concentra sulle periferie; invece muovendosi dal capoluogo lombardo a Palermo, solo per fare un ...