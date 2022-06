Giovanni Allevi annuncia di avere un mieloma | “Combatterò i miei draghi lontano dal palco”

(Di sabato 18 giugno 2022) “Non ci girerò intorno: ho scoperto diuna neoplasia dal suono dolce:, ma non per questo meno insidiosa“, ha scrittosu Instagram. Il pianista ha comunicato ai followers la diagnosi, spiegando anche la sua scelta di allontanarsi per un po’ dal. Vi raccomandiamo... Justin Bieber affetto dalla sindrome di Ramsay Hunt: "Ho una paralisi del volto, non posso cantare" "Quest’occhio non riesco a chiuderlo, non riesco a sorridere da questo lato della faccia". Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, la ... Non è di certo facile fare i conti con una notizia simile. Lo abbiamo visto anche con Fedez, che ha recentemente pubblicato gli audio delle sue sedute ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Giovanni Allevi: 'Ho scoperto di avere un mieloma'. #ANSA - Corriere : Giovanni Allevi: «Ho un mieloma, devo curarmi» - ste_pax : RT @MaxxGhe: Al grandissimo talento italiano Giovanni Allevi è stato diagnosticato un mieloma che imporrà uno stop alla sua attività artist… - PMurroccu : RT @DanyCavalera: GIOVANNI ALLEVI E LA SUA MALATTIA: 'HO UNA NEOPLASIA' Lo ha postato sui social. E la cosa sta sconvolgendo il mondo della… - askanews_ita : #GiovanniAllevi: “Ho un mieloma, combatterò lontano dal palco” -

Il pianista e compositoreha rilevato di avere un mieloma e di doversi curare 'lontano dal palco'. 'Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno ..."Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa". Così sui suoi profili social il pianistarivela di avere un mieloma . "La mia angoscia più grande - aggiunge - è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre ...Il compositore e pianista ascolano Giovanni Allevi ha annunciato sui suoi profili social di avere un tumore, nello specifico un mieloma multiplo: cosa ha detto e di che si tratta.Giovanni Allevi ha annunciato attraverso le sue pagine social di avere un mieloma: “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce, ma non per questo meno insidiosa. La mia ...