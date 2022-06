F1, Max Verstappen: “Non abbiamo commesso errori in condizioni complicate, contento della pole” (Di sabato 18 giugno 2022) Max Verstappen conquista la quindicesima pole position della carriera in Formula Uno e domani partirà davanti a tutti al via del Gran Premio del Canada 2022, valevole come nono appuntamento stagionale del Mondiale. L’olandese della Red Bull, alla seconda partenza al palo dell’anno, è stato il migliore oggi in condizioni di pista bagnata precedendo di 6 decimi l’Alpine di Fernando Alonso e di 7 decimi la Ferrari di Carlos Sainz. “Non mi aspetto che sia una gara lineare domani. Oggi comunque con condizioni complicate abbiamo mantenuto la calma e non abbiamo commesso errori, prendendo le decisioni giuste in Q2. Sono contento di fare la pole position, specialmente qui. ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Maxconquista la quindicesimapositioncarriera in Formula Uno e domani partirà davanti a tutti al via del Gran Premio del Canada 2022, valevole come nono appuntamento stagionale del Mondiale. L’olandeseRed Bull, alla seconda partenza al palo dell’anno, è stato il migliore oggi indi pista bagnata precedendo di 6 decimi l’Alpine di Fernando Alonso e di 7 decimi la Ferrari di Carlos Sainz. “Non mi aspetto che sia una gara lineare domani. Oggi comunque conmantenuto la calma e non, prendendo le decisioni giuste in Q2. Sonodi fare laposition, specialmente qui. ...

