Dzeko-Juventus, finalmente ci siamo: le cifre dell'affare (Di sabato 18 giugno 2022) La Juventus ha bisogno di un attaccante che permetta di far rifiatare Vlahovic e la società sembra sia ad un passo da Edin Dzeko. Tante le operazioni di mercato che la società bianconera deve portare a termine nel corso di questa sessione estiva; la Juventus, se vuole tornare a dominare il calcio italiano ed essere grande protagonista a livello internazionale, ha bisogno di una serie di innesti di assoluta qualità. Andando per reparti, Allegri deve mettere nel motore un difensore centrale, un centrocampista di assoluto livello e l'attaccante che possa sostituirà Dybala. Queste le operazioni principali a cui, probabilmente, seguiranno trattative che si possono definire di contorno come quella del vice Vlahovic; occhio alla situazione Dzeko. LaPresseLa prossima stagione, considerando l'inizio a metà agosto e il mondiale ...

