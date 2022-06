Drag queen annuncia il suo voto a destra | dalla sinistra commenti omofobi | insulti e minacce video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 18 giugno 2022) Dite a Zan, Luxuria e compagnia cantante, che quando il gay, il trans, lesbica o(come in questo caso) sceglie pubblicamente di schierarsi a, ladiventa omofoba e intollerante. Chi non ci crede chieda informazioni a Carlo Tessari, in arte Madame Sisì, titolare dell’Art Club Disco di Desenzano del Garda, che da decenni anima le notti in riva al lago. È bastato un post sui social per sponsorizzare l’amico Alessandro Pozzani, candidato con Forza Italia per il Consiglio comunale di Desenzano nonché avvocato del locale, per scatenare un diluvio di, critiche e persino. «Credere in una persona di Forza Italia… che squallore!», le hanno scritto. «Ma che schifo». E ancora: «Unaquindi vicina alla comunità ...