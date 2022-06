Crisi del gas, doppio vertice con Cingolani sullo stato di preallarme (Di sabato 18 giugno 2022) Il numero uno dell’Eni, Descalzi: «La diversificazione funziona». Depositi, mancano 6-7 miliardi di metri cubi. Martedì e mercoledì si decide sullo stato d’allarme Leggi su corriere (Di sabato 18 giugno 2022) Il numero uno dell’Eni, Descalzi: «La diversificazione funziona». Depositi, mancano 6-7 miliardi di metri cubi. Martedì e mercoledì si decided’allarme

Pubblicità

fattoquotidiano : Prevista la realizzazione di una cargo city (che non serve) cementificando 50 ettari di bosco del parco del Ticino… - RaiNews : 'Intere aree del paese senza pioggia da mesi, inevitabile lo stato di crisi', dice il ministro Stefano #Patuanelli.… - NicolaPorro : ?? Colpo di scena in diretta: #Sallusti analizza la crisi del #M5S e lascia tutti di stucco (VIDEO)?? - CORDESCOM : RT @dottorbarbieri: ?? Attesa per la prossima settimana la riunione del Comitato emergenza gas (MITE) per la valutazione su possibile aument… - Vvelasciavivere : RT @Etruria72: Tubature d’acqua colabrodo, il 35% viene sprecata, Ospedali in grave crisi, scuole cadenti e paesi da ricostruire distrutti… -