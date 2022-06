Calciomercato Atalanta: sciolto il dilemma Demiral, mirino su Nuno Tavares (Di sabato 18 giugno 2022) L’Atalanta è rimasta alle prese con una difficile decisione fino all’ultimo secondo, ovvero se riscattare o meno il cartellino di Merih Demiral. Ieri infatti era l’ultimo giorno utile per esercitare il diritto di riscatto del cartellino e a pesare sono stati soprattutto i 20 milioni richiesti dalla Juventus. Alla fine si è dunque deciso per il riscatto, ma per non restare con le mani in mano, i nerazzurri hanno chiesto informazioni anche per Nuno Tavares, difensore dell’Arsenal. Ecco le ultime dal Calciomercato dell’Atalanta. L’Arsenal spara alto per Nuno Tavares Demiral sì o Demiral no, indipendentemente da tutto l’Atalanta ha chiesto informazioni per il difensore classe 2000 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 giugno 2022) L’è rimasta alle prese con una difficile decisione fino all’ultimo secondo, ovvero se riscattare o meno il cartellino di Merih. Ieri infatti era l’ultimo giorno utile per esercitare il diritto di riscatto del cartellino e a pesare sono stati soprattutto i 20 milioni richiesti dalla Juventus. Alla fine si è dunque deciso per il riscatto, ma per non restare con le mani in mano, i nerazzurri hanno chiesto informazioni anche per, difensore dell’Arsenal. Ecco le ultime daldell’. L’Arsenal spara alto persì ono, indipendentemente da tutto l’ha chiesto informazioni per il difensore classe 2000 ...

Pubblicità

DiMarzio : #Demiral non è più della @juventusfc: appena esercitato il diritto di riscatto per 20 milioni, l'@Atalanta_BC manda… - DiMarzio : L'@Atalanta_BC adesso è sempre più convinta di riscattare #Demiral dalla @juventusfc: in questi minuti la decisione… - DiMarzio : .@Atalanta_BC I Interesse per Nuno #Tavares dell'@Arsenal, ma le condizioni dei Gunners non convincono i nerazzurri - CanaleSassuolo : #Calciomercato #Sassuolo: è lotta a 4 per Andrea #Cambiaso del #Genoa. #Atalanta #Inter #Juventus - FiloBarige993 : RT @DiMarzio: L'@Atalanta_BC adesso è sempre più convinta di riscattare #Demiral dalla @juventusfc: in questi minuti la decisione definitiv… -