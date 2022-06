Buon compleanno Flavio Tosi, Capello, Montella… (Di sabato 18 giugno 2022) …Emanuele Coen, Toni Cosenza, Tommaso Giulini, Paul Mccartney, Nicola Signorello, Adelmo Eufemi, Stefano Folli, Carlo Trigilia, Marcella Bella, Isabella Rossellini, Isotta Ingrid Rossellini, Antonella Boralevi, Giancarlo Loquenzi, Walter Magnifico, LaLaura, Dario Cassini, Alberto Simonelli, Stefano Esposito, Emiliano Coltorti, Marta Cecchetto, Matteo Musso, Andrea Manucci, Marco Borriello, Antonio Floro Flores, Stefano Anceschi, Vito Falconieri, Massimiliano Ravalle, Gianluca Marchetti… Oggi 18 giugno compiono gli anni: Toni Cosenza, musicista; Nicola Signorello, ex sindaco di Roma; Enrico Motta, ex calciatore; Elisa Montessori, pittrice; Ero Rossi, ex calciatore; Fausto Amodei, cantautore; Adelmo Eufemi, ex calciatore, allenatore; Luigi Robbiati, ex calciatore; Franco Vaccari, artista, fotografo; Adriana Destro, antropologa; Vittorio Regeni, ex calciatore; Paolo Gibertoni, ... Leggi su romadailynews (Di sabato 18 giugno 2022) …Emanuele Coen, Toni Cosenza, Tommaso Giulini, Paul Mccartney, Nicola Signorello, Adelmo Eufemi, Stefano Folli, Carlo Trigilia, Marcella Bella, Isabella Rossellini, Isotta Ingrid Rossellini, Antonella Boralevi, Giancarlo Loquenzi, Walter Magnifico, LaLaura, Dario Cassini, Alberto Simonelli, Stefano Esposito, Emiliano Coltorti, Marta Cecchetto, Matteo Musso, Andrea Manucci, Marco Borriello, Antonio Floro Flores, Stefano Anceschi, Vito Falconieri, Massimiliano Ravalle, Gianluca Marchetti… Oggi 18 giugno compiono gli anni: Toni Cosenza, musicista; Nicola Signorello, ex sindaco di Roma; Enrico Motta, ex calciatore; Elisa Montessori, pittrice; Ero Rossi, ex calciatore; Fausto Amodei, cantautore; Adelmo Eufemi, ex calciatore, allenatore; Luigi Robbiati, ex calciatore; Franco Vaccari, artista, fotografo; Adriana Destro, antropologa; Vittorio Regeni, ex calciatore; Paolo Gibertoni, ...

Pubblicità

UEFAcom_it : Buon compleanno, Mattia Zaccagni ?? #UEL - Agenzia_Ansa : Vigilia degli 80 anni per una leggenda della musica, Paul McCartney. L'ex Beatles in forma, festeggerà gli 80 anni… - chetempochefa : “Quello che mi ha permesso di andare avanti è stato l'amore di tutti coloro che si sono interessati a me.' Facciam… - alessiamorigiii : buon compleanno Paul Mccartney ti amo un bacio dall’Italia???? - GinevraMerlini1 : RT @MBritanno: #ilunatici ragazzi facciamo gli auguri di buon compleanno alla mitica raffaella un abbraccio raffa ovunque tu stia… -