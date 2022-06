Breaking Bad, AMC disponibile ad altri spinoff: "La porta è sempre aperta" (Di sabato 18 giugno 2022) Il boss di AMC ha dichiarato di avere sempre la porta aperta per altri eventuali spinoff legati all'universo di Breaking Bad. Breaking Bad è una delle serie che hanno maggiormente segnato l'immaginario collettivo. Chi non si è affezionato - almeno per qualche momento - al cammino di Walter White e di Jesse Pinkman? Nel corso di un'intervista con Variety, il boss di AMC ha dichiarato di tenere sempre la porta aperta per eventuali spinoff legati al mondo dello show. Queste parole, ovviamente, stanno facendo la gioia dei fan. Secondo quanto rivelato da Dan McDermott, al momento, AMC non ha alcun piano relativo a una terza installazione legata all'universo di Breaking Bad. Nonostante ciò, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 18 giugno 2022) Il boss di AMC ha dichiarato di averelapereventualilegati all'universo diBad.Bad è una delle serie che hanno maggiormente segnato l'immaginario collettivo. Chi non si è affezionato - almeno per qualche momento - al cammino di Walter White e di Jesse Pinkman? Nel corso di un'intervista con Variety, il boss di AMC ha dichiarato di tenerelaper eventualilegati al mondo dello show. Queste parole, ovviamente, stanno facendo la gioia dei fan. Secondo quanto rivelato da Dan McDermott, al momento, AMC non ha alcun piano relativo a una terza installazione legata all'universo diBad. Nonostante ciò, ...

