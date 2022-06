Beautiful anticipazioni | Hope affronta Liam | vuole tutta la verità Spencer Jr crolla?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 18 giugno 2022) Zoe (Kiara Barnes) dichiara a Ridge (Thorsten Kaye) ed Eric (John McCook) di volere solo Carter (Lawrence Saint-Victor): qualsiasi cosa fosse scattata con Zende (Delon De Metz), è ormai finita. Il problema è che al momento, l’imprenditore non sembra essere intenzionato a perdonare la sua ex fidanzata per quello che è successo. Con l’intervento dila famiglia, le cose cambieranno? Non ci resta che scoprirlo con lediper la puntata di domani, 19 giugno 2022. La soap americana ci aspetta anche domani, di domenica, e come sempre alle 14 circa! Quinn (Rena Sofer) intercede per Zoe ma alla fine, finisce per confidarsi con Carter, ammettendo che tra lei e il marito non c’è stata più intimità da quando Eric l’ha, almeno a parole, perdonata…(Scott Clifton) è a disagio nel parlare con ...