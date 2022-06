Wta Birmingham 2022: programma e orari semifinali sabato 18 giugno (Di venerdì 17 giugno 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Wta 250 di Birmingham 2022, per quanto riguarda la giornata di sabato 18 giugno. La prima semifinale si giocherà alle 12:00 italiane e vedrà impegnate Sorana Cirstea e Shuai Zhang; a seguire sarà il turno della numero due del torneo Simona Halep, alle prese contro una Beatriz Haddad Maia reduce da una striscia di otto vittorie consecutive. CENTRE COURT ore 12:00 – (6) Cirstea vs (8) Zhang a seguire – (2) Halep vs Haddad Maia SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Il, glie l’ordine di gioco del Wta 250 di, per quanto riguarda la giornata di18. La prima semifinale si giocherà alle 12:00 italiane e vedrà impegnate Sorana Cirstea e Shuai Zhang; a seguire sarà il turno della numero due del torneo Simona Halep, alle prese contro una Beatriz Haddad Maia reduce da una striscia di otto vittorie consecutive. CENTRE COURT ore 12:00 – (6) Cirstea vs (8) Zhang a seguire – (2) Halep vs Haddad Maia SportFace.

