Ultime Notizie – Atp Queen’s 2022, Matteo Berrettini in semifinale (Di venerdì 17 giugno 2022) Il campione in carica Matteo Berrettini si qualifica per la semifinale del torneo Atp 500 del Queen’s 2022 di Londra (erba, montepremi 2.134.520 euro). L’azzurro, numero 10 del mondo e seconda testa di serie, supera lo statunitense Tommy Paul, numero 35 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 15 minuti. Berrettini affronterà domani in semifinale l’olandese Botic Van De Zandschulp, numero 29 del mondo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 17 giugno 2022) Il campione in caricasi qualifica per ladel torneo Atp 500 deldi Londra (erba, montepremi 2.134.520 euro). L’azzurro, numero 10 del mondo e seconda testa di serie, supera lo statunitense Tommy Paul, numero 35 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 15 minuti.affronterà domani inl’olandese Botic Van De Zandschulp, numero 29 del mondo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - VesuvioLive : De Luca sul taglio di gas all’Italia: “Ci saranno conseguenze pesanti. Il costo della vita è alle stelle” - fisco24_info : Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 35.427 nuovi casi e 41 morti: Iss: Omicron al 100% con BA.2 dominante, s… - junews24com : Dybala Inter: perché la trattativa non si è ancora chiusa. Novità - - corgiallorosso : #Mourinho vuole #Anguissa: telefonata al calciatore, il Napoli non gradisce -