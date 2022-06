Udinese, per la fascia potrebbe arrivare un giocatore del Watford (Di venerdì 17 giugno 2022) Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Udinese sarebbe pronta a riportare in Italia Adam Masina. L'ex Bologna è di proprietà... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 giugno 2022) Secondo la Gazzetta dello Sport, l'sarebbe pronta a riportare in Italia Adam Masina. L'ex Bologna è di proprietà...

Pubblicità

CalcioNews24 : Interesse dell'#Udinese per #Masina ?? - LittleMonster83 : @Jacobzt_ Milan-Udinese 3-2 ho perso anni di vita. Milan-Manchester 3-0 ?? quest’anno Milan-Fiorentina per l’importanza - LafaReao : 4) Udinese. Il tridente Udogie-Soppy-Success potrebbe competere in dripping anche con le squadre Nba americane (Sop… - LafaReao : 3) Venezia. Pari merito con l'Udinese sarebbe stato se non fosse per la maglietta di una bellezza clamorosa. Busio… - andreamelos94 : @Franciwinwar @AndreaC_1998_ Non è chiuso perché ancora deve firmare. Ma da lunedì come vi dissi, c'è stato ufficia… -