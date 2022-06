Siamo tutti McLuhan? La folle idea del sondaggio sui talk Rai

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 17 giugno 2022) Si dovrebbe chiedere, con permesso, a Fabio Fazio il prestito momentaneo di Luciana Littizzetto; non per noi, ma per un “noi” inteso i 22 milioni di italiani che sborsano il canone... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti