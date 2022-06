Roma, «Torniamo insieme» : aggredisce il fratello dell’ex per entrare in casa: arrestato (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma. Ancora un caso di stalking verso l’ex fidanzata. Si erano lasciati ad aprile ma lui proprio non riusciva ad accettare la fine della relazione e così ha iniziato a minacciarla e a mettere in atto tutta una serie di comportamenti ossessivi nei suoi confronti. Responsabile anche di un’aggressione dei confronti del fratello della ragazza, per il 21enne il gioco ora è finito. Il ragazzo è stato infatti arrestato dai carabinieri. Leggi anche: Distrugge l’auto del collega con una mazza, poi ci urina sopra: funzionario di Palazzo Chigi arrestato per stalking Non accetta la fine della relazione e perseguita l’ex: i fatti Il giovane già in passato è stato più volte querelato dalla sua ex fidanzata e dalla madre per gli atteggiamenti ossessivi, le minacce e le aggressioni fisiche delle quali si sarebbe reso responsabile ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 giugno 2022). Ancora un caso di stalking verso l’ex fidanzata. Si erano lasciati ad aprile ma lui proprio non riusciva ad accettare la fine della relazione e così ha iniziato a minacciarla e a mettere in atto tutta una serie di comportamenti ossessivi nei suoi confronti. Responsabile anche di un’aggressione dei confronti deldella ragazza, per il 21enne il gioco ora è finito. Il ragazzo è stato infattidai carabinieri. Leggi anche: Distrugge l’auto del collega con una mazza, poi ci urina sopra: funzionario di Palazzo Chigiper stalking Non accetta la fine della relazione e perseguita l’ex: i fatti Il giovane già in passato è stato più volte querelato dalla sua ex fidanzata e dalla madre per gli atteggiamenti ossessivi, le minacce e le aggressioni fisiche delle quali si sarebbe reso responsabile ...

