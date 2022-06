Putin ringhia all’Europa. Ma si è chiuso da solo in un recinto (Di venerdì 17 giugno 2022) Odio e fiele, accuse e disprezzo contro gli Stati Uniti e l’Europa. Vladimir Putin usa termini e concetti di inusitata violenza verbale per rovesciare una valanga di malanimo e di astio conto Washington e Bruxelles. “L’era del mondo unipolare é finita” e questo cambiamento “é parte della storia” e “non é reversibile”. “I cambiamenti in atto nell’economia e nella politica internazionale sono tettonici e rivoluzionari”. Come dire: “Sto provocando un terremoto internazionale che sovverte gli equilibri mondiali”, afferma in sostanza il presidente Russo che ha solo sfiorato, con le consuete autodefinizioni giustificatorie l’invasione dell’Ucraina, definita “un’operazione speciale che rappresenta la decisione di uno Stato sovrano basata sul diritto di garantire la sua sicurezza e la costruzione e il rafforzamento di una potenza forte e sovrana: la ... Leggi su formiche (Di venerdì 17 giugno 2022) Odio e fiele, accuse e disprezzo contro gli Stati Uniti e l’Europa. Vladimirusa termini e concetti di inusitata violenza verbale per rovesciare una valanga di malanimo e di astio conto Washington e Bruxelles. “L’era del mondo unipolare é finita” e questo cambiamento “é parte della storia” e “non é reversibile”. “I cambiamenti in atto nell’economia e nella politica internazionale sono tettonici e rivoluzionari”. Come dire: “Sto provocando un terremoto internazionale che sovverte gli equilibri mondiali”, afferma in sostanza il presidente Russo che hasfiorato, con le consuete autodefinizioni giustificatorie l’invasione dell’Ucraina, definita “un’operazione speciale che rappresenta la decisione di uno Stato sovrano basata sul diritto di garantire la sua sicurezza e la costruzione e il rafforzamento di una potenza forte e sovrana: la ...

