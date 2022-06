Pronte due candidature per ospitare i Mondiali 2030 (Di venerdì 17 giugno 2022) Spagna e Portogallo sono in corsa per ospitare insieme i Mondiali 2030, l’edizione che rappresenterà il centenario della rassegna iridata. I due paesi della Penisola Iberica – scrive Cadena Ser – hanno presentato una candidatura congiunta per ospitare la competizione che andrà in scena dopo quella del 2026 negli USA, in Messico e in Canada. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 17 giugno 2022) Spagna e Portogallo sono in corsa perinsieme i, l’edizione che rappresenterà il centenario della rassegna iridata. I due paesi della Penisola Iberica – scrive Cadena Ser – hanno presentato una candidatura congiunta perla competizione che andrà in scena dopo quella del 2026 negli USA, in Messico e in Canada. L'articolo

Pubblicità

sportli26181512 : #Governance #Notizie Pronte due candidature per ospitare i Mondiali 2030: Spagna e Portogallo sono in corsa per osp… - CalcioFinanza : Pronte due candidature congiunte tra Europa e Sudamerica per ospitare i Mondiali 2030 - Cagliari_1920 : Hellas Verona, parte l’asta per Simeone: due big pronte all’assalto #cagliaricalcio - spike46532585 : E procede il suo cammino con gioia. L’Essere di Luce rimane con le altre due persone sedute, finché non saranno pro… - gravityyal : @badgalchii noi due pronte a piangere appena farà sold out?? -