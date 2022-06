Poliziotti con i cani nei portici di piazza Cavour: due ragazzini consegnano l'hashish che hanno in tasca (Di venerdì 17 giugno 2022) ANCONA - Poliziotti con i cani nei portici di piazza Cavour : due ragazzini consegnano l' hashish che hanno in tasca. È successo ieri pomeriggio quando, Ermes e Eldox, rispettivamente di razza ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 17 giugno 2022) ANCONA -con ineidi: duel'chein. È successo ieri pomeriggio quando, Ermes e Eldox, rispettivamente di razza ...

Pubblicità

MarcoAu81 : @intuslegens @LunaLunetta2022 Se sei vaccinato non c'è bisogno dell' Isolamento. La legge l' hanno fatta loro.… - beverlytozier3 : @stebaraz Aver bloccato della gente in auto con un caldo a 35° è contro la convenzione di Ginevra, me sa. Se crei… - MikiMoore56 : @vetustissima Bisogna arrestare chi non ha fatto il suo dovere magistrati o poliziotti spero che almeno non dormano… - luigi96922686 : RT @BurgisRic: @Drittorovescio_ @mariogiordano5 Noi Poliziotti ne vediamo di belle tutti i giorni con questi soggetti Adelinquono quasi tu… - MaraBerloni : RT @BurgisRic: @Drittorovescio_ @mariogiordano5 Noi Poliziotti ne vediamo di belle tutti i giorni con questi soggetti Adelinquono quasi tu… -