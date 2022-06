Platani in festa: tutto pronto a Ragusa (Di venerdì 17 giugno 2022) Ragusa – Ci sarà Jenny Pavone con il suo “Waiting for the miss”. Ma anche Marilene Distefano, in arte Miss Magic Bubble, che presenterà “Alla ricerca della bolla perduta”. E, ancora, “Malleabile”, lo spettacolo di teatro e circo di strada di Peppino Marabita. E, come se non bastasse, Mr. Sardella con il suo “Mr. Sardella Show”. Sono alcuni degli artisti di strada che renderanno speciale la seconda edizione di Platani in festa, una serata dedicata al quartiere attorno alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa. L’appuntamento è in programma domani, a partire dalle 20,30. L’evento gode della collaborazione del Comune come è stato anche spiegato in occasione della conferenza stampa tenutasi ieri mattina a palazzo dell’Aquila e che ha visto la presenza dell’assessore Francesco Barone. La ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 17 giugno 2022)– Ci sarà Jenny Pavone con il suo “Waiting for the miss”. Ma anche Marilene Distefano, in arte Miss Magic Bubble, che presenterà “Alla ricerca della bolla perduta”. E, ancora, “Malleabile”, lo spettacolo di teatro e circo di strada di Peppino Marabita. E, come se non bastasse, Mr. Sardella con il suo “Mr. Sardella Show”. Sono alcuni degli artisti di strada che renderanno speciale la seconda edizione diin, una serata dedicata al quartiere attorno alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a. L’appuntamento è in programma domani, a partire dalle 20,30. L’evento gode della collaborazione del Comune come è stato anche spiegato in occasione della conferenza stampa tenutasi ieri mattina a palazzo dell’Aquila e che ha visto la presenza dell’assessore Francesco Barone. La ...

