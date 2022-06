Oroscopo di Paolo Fox del weekend 18-19 giugno: Toro in un momento di passione, chi è invece il segno più sfortunato (Di venerdì 17 giugno 2022) Arriva un altro rovente fine settimana di giugno, il penultimo, e con lui arrivano le previsioni dei segni zodiacali di Paolo Fox. L’astrologo infatti ogni settimana concede a DiPiùTv le sue previsioni su cosa le stelle possano avere in serbo per i vari segni. Questo fine settimana prevede momenti di tenerezza con il partner per alcuni segni, e difficoltà per altri che invece dovranno non farsi coinvolgere in litigate sterili. Oroscopo del weekend Ariete: amore a gonfie vele Sabato e domenica di passione per gli Ariete, che potranno ritrovare la sintonia dopo un periodo difficile. Sul lavoro sono in arrivo novità importanti. Oroscopo per il Toro: godetevi i nuovi amori Chi ha trovato da poco una persona con cui stare si sentirà molto ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 17 giugno 2022) Arriva un altro rovente fine settimana di, il penultimo, e con lui arrivano le previsioni dei segni zodiacali diFox. L’astrologo infatti ogni settimana concede a DiPiùTv le sue previsioni su cosa le stelle possano avere in serbo per i vari segni. Questo fine settimana prevede momenti di tenerezza con il partner per alcuni segni, e difficoltà per altri chedovranno non farsi coinvolgere in litigate sterili.delAriete: amore a gonfie vele Sabato e domenica diper gli Ariete, che potranno ritrovare la sintonia dopo un periodo difficile. Sul lavoro sono in arrivo novità importanti.per il: godetevi i nuovi amori Chi ha trovato da poco una persona con cui stare si sentirà molto ...

