L’Eurovision 2023 non si svolgerà in Ucraina: “Non ci sono le garanzie di sicurezza”. Ecco dove potrebbe tenersi l’evento (Di venerdì 17 giugno 2022) L’Ucraina non potrà ospitare l‘Eurovision Song Contest 2023. La cosa era nell’aria dato il protrarsi della guerra intrapresa dalla Russia e ora è arrivata l’ufficialità. La decisione è arrivata dall’Ebu, l’Unione europea di radiodiffusione, che in un tweet ha espresso “profondo rincrescimento per la situazione venutasi a creare in seguito alla guerra in corso“, spiegando che – dopo aver valutato il questionario sulla sicurezza per organizzare l’evento ricevuto dalla tv di Stato Ucraina – è emerso come al momento non sia garantita “la sicurezza necessaria”. Da regolamento, l’Ucraina avrebbe dovuto ospitare di diritto la competizione canora europea dal momento che era stata la Kalush Orchestra a vincere nel 2022. Adesso la location più probabile è in Gran Bretagna, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) L’non potrà ospitare l‘Eurovision Song Contest. La cosa era nell’aria dato il protrarsi della guerra intrapresa dalla Russia e ora è arrivata l’ufficialità. La decisione è arrivata dall’Ebu, l’Unione europea di radiodiffusione, che in un tweet ha espresso “profondo rincrescimento per la situazione venutasi a creare in seguito alla guerra in corso“, spiegando che – dopo aver valutato il questionario sullaper organizzarericevuto dalla tv di Stato– è emerso come al momento non sia garantita “lanecessaria”. Da regolamento, l’avrebbe dovuto ospitare di diritto la competizione canora europea dal momento che era stata la Kalush Orchestra a vincere nel 2022. Adesso la location più probabile è in Gran Bretagna, il ...

Pubblicità

FQMagazineit : L’Eurovision 2023 non si svolgerà in Ucraina: “Non ci sono le garanzie di sicurezza”. Ecco dove potrebbe tenersi l’… - MarkFufflePuff : «L'Eurovision 2023 non si farà in Ucraina per motivi di sicurezza» MA NON MI DIRE - Giadahsospesap1 : RT @davidemaggio: L’Eurovision Song Contest 2023 non sarà in Ucraina· Probabilmente nel Regno Unito #ESC2023 - fabiofabbretti : RT @davidemaggio: L’Eurovision Song Contest 2023 non sarà in Ucraina· Probabilmente nel Regno Unito #ESC2023 - davidemaggio : L’Eurovision Song Contest 2023 non sarà in Ucraina· Probabilmente nel Regno Unito #ESC2023 -