Investe tre persone in tre luoghi diversi | è caccia all’uomo

(Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’al conducente del furgone che, per ragioni al momento sconosciute, ha investito trein tre(e non due, come si era appreso in un primo momento) della provincia di Napoli. I feriti, secondo quanto si apprende dai carabinieri che stanno conducendo le indagini, sono una donna di 40 anni, investita in via Verdi nel comune di Volla; una donna di 47, travolta dal furgone in Viale del progresso a Cercola e un uomo di 71 anni, anche lui investito in Viale del progresso. Quest’ultimo è in condizioni gravi. I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno rinvenuto il furgone, un Fiat dobló di colore bianco. È stato abbandonato nel rione De Gasperi di Ponticelli. I carabinieri stanno controllando le immagini delle telecamere che potrebbero aver ripreso il ...

Falciati da un furgone bianco, persone sono state condotte in ospedale in codice rosso. È quello che è accaduto nel primissimo pomeriggio tra Volla e Cercola, nell'immediato hinterland della zona orientale di Napoli, dove il ... Un furgone impazzito ha travolto e ferito nel pomeriggio tre persone. Si tratta di una donna di 40 anni, investita in via Verdi nel comune di Volla. Poi una 47enne in viale del Progresso a Cercola e ... E' caccia al conducente del furgone che, per ragioni al momento sconosciute, ha investito tre persone in tre luoghi diversi della provincia di Napoli.