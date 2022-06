I Warriors campioni Nba per la 7^ volta | piegati i Celtics

(Di venerdì 17 giugno 2022) BOSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I Golden Statehanno vinto gara 6 delle Finals e si sono laureati2022 della Nba. La squadra di San Francisco, al TD Garden di Boston, ha battuto iper 103-90, chiudendo la serie sul punteggio di 4-2. Stephen Curry – nominato per la primain carriera l'MVP delle finali – e compagni hanno conquistato l'ambito anello Nba per la quartanelle ultime otto stagioni, dopo le vittorie del 2015, del 2017 e del 2018. Iin tutto hanno vinto il massimo campionato statunitense di basket sette volte, staccando così i Chicago Bulls, fermi a sei successi. Restano a a quota 17 i, appaiati nella classifica all time ai Los Angeles Lakers.Nel match disputato nella notte italiana Golden State si è ...

Pubblicità

dchinellato : L’hanno fatto di nuovo! I Golden State Warriors sono di nuovo campioni #NBA75. Da Boston su ?@Gazzetta_it? vi racco… - maxbrizzi27 : Onore ai #Warriors, dinastia di campioni, all'MVP #Curry e a coach Kerr. #Boston perde 4-2 contro un avversario sup… - RadioSportiva : Unico protagonista anche in gara-6 delle Finals Nba è Steph Curry, il migliore. Golden Stete ha dominato a Boston i… - BinaryOptionEU : RT 'Golden State #Warriors campioni #Nba, Boston Celtics battuti 4-2. - fisco24_info : Basket: Golden State campioni Nba, Curry Mvp 'un titolo diverso': Stella Warriors: 'Avuto fortuna e occasione esser… -

BOSTON - Si celebrano iin campo, ma nel successo dei Golden State- il quarto in otto anni - c'è tanto anche di Steve Kerr , che con questo si mette in bacheca il nono anello della sua carriera - 5 da ...BOSTON (STATI UNITI) - I Golden Statehanno sconfitto i Boston Celtics , chiudendo la serie 4 - 2 nelle finali dei playoff, e hanno conquistato il titolo diNba per la settima volta nella loro storia, la quarta in sei ...I Golden State Warriors hanno vinto gara 6 delle Finals e si sono laureati campioni 2022 della Nba. La squadra di San Francisco, al TD Garden di Boston, ha battuto i Celtics per 103-90, chiudendo la ...Condividi questo articolo:Boston, 17 giu. – (Adnkronos) – I Golden State Warriors sono campioni Nba per la settima volta nella loro storia, la quarta negli ultimi otto anni. La squadra di coach Steve ...