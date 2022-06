Giornata desertificazione, 2 lombardi su 3 preoccupati dal cambiamento climatico (Di venerdì 17 giugno 2022) Dalla siccità quest’anno 2 mld di danni all’agricoltura italiana Oltre due lombardi su tre si dicono preoccupati per i cambiamenti climatici. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti regionale su dati Istat in occasione della Giornata mondiale dell’Onu per la lotta a desertificazione e siccità del 17 giugno. Un appuntamento che – sottolinea la Coldiretti lombardia – cade in una situazione drammatica per il Belpaese con il livello idrometrico del fiume Po al Ponte della Becca che è sceso a -3,7 metri su livelli più bassi da almeno 70 anni. Dal monitoraggio della Coldiretti si evidenzia che è in sofferenza anche il lago Maggiore con un grado di riempimento del 22,7% così come quello di Como al 30,6%. Nel bacino padano per la mancanza di acqua – precisa la Coldiretti – è minacciata oltre il 30% ... Leggi su lombardiaeconomy (Di venerdì 17 giugno 2022) Dalla siccità quest’anno 2 mld di danni all’agricoltura italiana Oltre duesu tre si diconoper i cambiamenti climatici. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti regionale su dati Istat in occasione dellamondiale dell’Onu per la lotta ae siccità del 17 giugno. Un appuntamento che – sottolinea la Coldirettia – cade in una situazione drammatica per il Belpaese con il livello idrometrico del fiume Po al Ponte della Becca che è sceso a -3,7 metri su livelli più bassi da almeno 70 anni. Dal monitoraggio della Coldiretti si evidenzia che è in sofferenza anche il lago Maggiore con un grado di riempimento del 22,7% così come quello di Como al 30,6%. Nel bacino padano per la mancanza di acqua – precisa la Coldiretti – è minacciata oltre il 30% ...

