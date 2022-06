Gazprom continua a far pressione sull’Ue | a Eni metà delle forniture richieste Bloomberg | “Se si ferma Nord Stream 1 inverno a rischio”

(Di venerdì 17 giugno 2022)a farsulla Ue utilizzando leenergetiche come arma. A fronte di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni pari a circa 63 milioni di metri cubi, il gruppo russo ha comunicato venerdì che fornirà solo il 50% di quanto richiesto, pur se con “quantità effettive consegnate pressoché invariate rispetto a ieri”. Quando alla Germania è stata comunicata una ulteriore brusca riduzione dei flussi. Anche l’austriaca Omv e la francese Engie hanno fatto sapere di aver registrato riduzioni. Non ci sono per ora ripercussioni sui consumatori, anche se da Berlino il ministro dell’Economia Robert Habeck ha già invitato i connazionali a risparmiare energia. Secondo la società di consulenza Wood Mackenzie, citata da, se levia ...

...comunica che l'incendio è stato spento. Si segnala che non ci sono state vittime, l'... Anton Hofreiter (Verdi), per lafornitura di armi pesanti all'Ucraina. "Dobbiamo essere pronti ......preso impegno con Draghi e i suoi ministri competenti che la fornitura di gas da parte di... anche se speciale, così come ancora oggia definirla Mosca. Sì è invece rivelata una ... Gazprom continua a far pressione sull’Ue: a Eni metà delle forniture richieste Nessuno sconto dalla Russia all'Italia. Continua il pugno di ferro. A fronte di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni pari a circa 63 ...A fronte di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni pari a circa 63 mln di metri cubi, Gazprom ha comunicato che fornirà solo il 50% di quanto richiesto (con quantità effettive consegnate ...