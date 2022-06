Eurovision 2023 non si terrà in Ucraina (Di venerdì 17 giugno 2022) L'Ucraina, vincitrice dell'ultima edizione, non potrà organizzare il prossimo Eurovision Song Contest 2023 per motivi di sicurezza. Ora è ufficiale: l'Ucraina non ospiterà l'Eurovision Song Contest 2023 per ragioni di sicurezza legate al conflitto in essere nel paese. La notizia è stata diffusa da European Broadcasting Union che ha avviato contatti con la BBC per l'organizzazione della prossima kermesse europea. A Torino, città che ha ospitato l'Eurovison 2022, ha trionfato il gruppo ucraino Kalush Orchestra, premiato dal televoto del pubblico per il brano Stefania. Subito dopo la vittoria si era posto un problema: il paese sarebbe stato in grado di organizzare la manifestazione, persistendo la situazione di guerra dopo l'invasione da parte della Russia? Ora l'European Broadcasting … Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 giugno 2022) L', vincitrice dell'ultima edizione, non potrà organizzare il prossimoSong Contestper motivi di sicurezza. Ora è ufficiale: l'non ospiterà l'Song Contestper ragioni di sicurezza legate al conflitto in essere nel paese. La notizia è stata diffusa da European Broadcasting Union che ha avviato contatti con la BBC per l'organizzazione della prossima kermesse europea. A Torino, città che ha ospitato l'Eurovison 2022, ha trionfato il gruppo ucraino Kalush Orchestra, premiato dal televoto del pubblico per il brano Stefania. Subito dopo la vittoria si era posto un problema: il paese sarebbe stato in grado di organizzare la manifestazione, persistendo la situazione di guerra dopo l'invasione da parte della Russia? Ora l'European Broadcasting …

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'Eurovision 2023 non si svolgerà in Ucraina. Per ragioni di sicurezza e organizzative, dice l'organizzazione #ANSA - infoitcultura : L'edizione dell'Eurovision 2023 non si svolgerà in Ucraina - fulviogiuliani : RT @LaRagione_eu: L'#Eurovision Song Contest 2023 non si svolgerà in #Ucraina per ragioni di sicurezza e organizzative. Lo rende noto l'#Eb… - inews__24 : ?É arrivata la decisione: l'#Eurovision Song Contest 2023 non si svolgerà in #Ucraina #Eurovision2023 - Italpress : Eurovision, edizione 2023 non si farà in Ucraina -