Due persone sono state uccise in un’altra sparatoria negli Stati Uniti, stavolta in una chiesa dell’Alabama (Di venerdì 17 giugno 2022) Giovedì sera, negli Stati Uniti, c’è stata una sparatoria in una chiesa di Birmingham, comune dell’Alabama: un uomo armato è entrato in chiesa e ha sparato su un gruppo di persone riunite al suo interno, uccidendone due e ferendone una. L’uomo Leggi su ilpost (Di venerdì 17 giugno 2022) Giovedì sera,, c’è stata unain unadi Birmingham, comune: un uomo armato è entrato ine ha sparato su un gruppo diriunite al suo interno, uccidendone due e ferendone una. L’uomo

