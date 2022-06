Covid, verso lo stop dell’isolamento dei positivi: cosa ne pensano Bassetti, Pregliasco e Galli (Di venerdì 17 giugno 2022) Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha deciso che è tempo di eliminare la regola dell’isolamento per chi ha il Covid. “Del resto – ha sottolineato il ministro – l’obiettivo, come abbiamo sempre detto, è quello della convivenza con il virus e se parliamo di convivenza non possiamo non rimuovere” anche questa regola. Ecco le opinioni dei virologi più famosi sulla decisione di Costa. È veramente finita l’epoca della pandemia? Bassetti: “Fondamentale il ritorno alla normalità” Togliere l’obbligo di isolamento domiciliare dei positivi a Covid è “un passaggio fondamentale per ritorno alla completa normalità e convivenza con il virus che è molto diverso a quello del 2020 e 2021, quando mettevamo in isolamento le persone positive perché non erano vaccinate e rappresentavano un ... Leggi su tvzap (Di venerdì 17 giugno 2022) Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha deciso che è tempo di eliminare la regolaper chi ha il. “Del resto – ha sottolineato il ministro – l’obiettivo, come abbiamo sempre detto, è quello della convivenza con il virus e se parliamo di convivenza non possiamo non rimuovere” anche questa regola. Ecco le opinioni dei virologi più famosi sulla decisione di Costa. È veramente finita l’epoca della pandemia?: “Fondamentale il ritorno alla normalità” Togliere l’obbligo di isolamento domiciliare deiè “un passaggio fondamentale per ritorno alla completa normalità e convivenza con il virus che è molto dia quello del 2020 e 2021, quando mettevamo in isolamento le persone positive perché non erano vaccinate e rappresentavano un ...

