Bucchioni | “Deulofeu sarebbe già a Napoli ma…Sicuri che Lautaro resta?”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 17 giugno 2022) Enzoparla ai microfoni di Radio Marte della trattativa per Gerardal. Sul possibile arrivo del giocatore spagnolo dice: “già aper le visite mediche fosse stato per lui. Il calcio è una porta girevole.deve fare il ruolo che gli ispira. Sicuramente Spalletti ha un’organizzazione di gioco, ma devi organizzare i movimenti degli altri in armonia con lui.è un giocatore a cui piace stare sulla fascia, ma ad un certi punto va anche dall’altra parte. Sotto punta mi va benissimo perché ha grande qualità. Alo farei giocare sulla destra. Ha grande fantasia ed è molto efficace per il gioco che fa Spalletti“. Secondoil...