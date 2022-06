Blanco e Mahmood pubblicano una loro conversazione su Whatsapp per smentire la crisi | “Abbiamo litigato? Non lo sapevo”

(Di venerdì 17 giugno 2022) “? Non lo. Sei uno stronzio”.“Vaffanc*lo”.“Ora ti blocco, bastard*, lasciami in pace”. Questo lo scambio di messaggi ironico trache provano così a far rientrare l’indiscrezione circolata in questi giorni secondo la quale i due vincitori di Sanremo 2022 con Brividi avrebberofino a non parlarsi più. E, pubblicando sui social lo screenshot di unaavuta su, smentiscono. Ma chi aveva parlato di possibile lite? Today.it aveva raccontato che i due, dietro le quinte di Radio Zeta Future, si erano a malapena guardati prima di entrare in scena.al momento si trova al mare con la fidanzata Martina Valdes. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Pubblicità

trash_italiano : Mahmood e Blanco smentiscono su Instagram gli articoli che parlavano di una presunta crisi tra i due. - IlContiAndrea : #Mahmood e #Blanco smentiscono di aver interrotto i rapporti e il clima di gelo dietro le quinte del… - RadioZetaOf : ?? 'E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre E ti vorrei rubare un cielo di perle E pagherei per andar via Accetterei an… - emma_carini : RT @disagio_tv: Mahmood e Blanco pubblicano una loro chat rivelando se hanno litigato #Mahmood #Blanco - TiA_ufficiale : Pubblico una volta al mese questa foto di @Mahmood_Music e #Blanco fino al prossimo @Eurovision 2023 -

... che ha sopravanzato nella classifica finale il concorrente della Gran Bretagna Sam Ryder e, a completare il podio, la rappresentante della Spagna, con i nostriad occupare la sesta ...Come era successo con la Rai dopo la vittoria dilo scorso anno, l'EBU ha contattato l'emittente pubblica ucraina UA:PBC per esplorare tutte le possibili opzioni per organizzare la ...Pianificazione pubblicitaria social e digital per il progetto, mentre a settembre è in programma l'avvio della campagna multimediale a sostegno della seconda generazione del modello ...Pianificazione pubblicitaria social e digital per il progetto, mentre a settembre è in programma l'avvio della campagna multimediale a sostegno della seconda generazione del modello ...