Berrettini lo fa meglio di Chiara Ferragni: numeri da paura (Di venerdì 17 giugno 2022) 'Gli atleti - ha spiegato Salvatore De Angelis, responsabile area digitale di Nielsen Sports, alla Gazzetta dello sport - non sono più solo un volto per un marchio ma sono essi stessi co - creatori ... Leggi su ilveggente (Di venerdì 17 giugno 2022) 'Gli atleti - ha spiegato Salvatore De Angelis, responsabile area digitale di Nielsen Sports, alla Gazzetta dello sport - non sono più solo un volto per un marchio ma sono essi stessi co - creatori ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Anche per Matteo sembra sia arrivato il sereno ?? Ma...il meglio deve ancora venire ?? ?? - Fprime86 : RT @LorenzoAndreol4: Lotta come un leone e vince anche questa Matteo!!! Dopo 2h e 40 di battaglia #Berrettini supera in rimonta Denis Kudla… - mbbelluco : RT @LorenzoAndreol4: Lotta come un leone e vince anche questa Matteo!!! Dopo 2h e 40 di battaglia #Berrettini supera in rimonta Denis Kudla… - TOSADORIDANIELA : RT @LorenzoAndreol4: Lotta come un leone e vince anche questa Matteo!!! Dopo 2h e 40 di battaglia #Berrettini supera in rimonta Denis Kudla… - grazia_perna : RT @LorenzoAndreol4: Lotta come un leone e vince anche questa Matteo!!! Dopo 2h e 40 di battaglia #Berrettini supera in rimonta Denis Kudla… -