Attore di Riveldale ha ucciso la madre e pianificava di uccidere Justin Trudeau | ergastolo per Ryan Grantham

(Di venerdì 17 giugno 2022) Quella diè una vicenda agghiacciante. L’di Riverdale e Diario di una Schiappa lo scorso marzo è stato condannato per l’omicidio di sua. La donna è stata trovata senza vita il primo aprile del 2020 e tre mesi fa il 24enne è stato condannato all’, come ha riportato il magazine canadese Global News. “Il ragazzo è stato ritenuto colpevole di questo efferato gesto. L’ha tolto la vita allaBarbara Waite e la condanna per questo reato è stata l’. L’ex star di Riverdale ha ammesso di essere stato lui adla donna, si è dichiarato colpevole dell’omicidio di secondo grado. Sebbene il tempo minimo che deve essere scontato prima che un delinquente possa beneficiare della libertà ...

