Atp 500 Queen’s 2022 | programma e orari semifinali sabato 18 giugno con Berrettini

Il programma con gli orari e l'ordine di gioco delle semifinali del torneo Atp 500 del Queen's 2022. In campo al Cinch Championship c'è Matteo Berrettini che sfiderà Botis Van de Zandschulp, il pericoloso olandese in ascesa. La sfida inaugurerà la programmazione di sabato 18 giugno alle ore 14 italiane sul Centre Court. A seguire sullo stesso campo si giocherà poi la seconda semifinale. Di seguito il riepilogo. CENTRE COURT ore 14 Van de Zandschulp vs (2) Berrettini a seguire Peniston o Krajinovic vs Ruusuvuori o Cilic

