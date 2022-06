2° edizione di Perfetta con la fotografa ucraina Valerisssh (Di venerdì 17 giugno 2022) AW LAB presenta la seconda e attesa edizione di Perfetta, il format digitale volto a supportare le ragazze nella crescita personale verso un nuovo modello di femminilità consapevole, lontana dagli stereotipi di genere. La fotografa ucraina Valerisssh è la protagonista di questa nuova fase del progetto e, insieme a Tea Hacic, interagirà con la community di AW LAB sui temi dell’autostima e della consapevolezza di sé. Trovare sé stessi quando tutto intorno sembra essere negativo, è questo il tema della prima puntata della seconda edizione di Perfetta. A raccontarsi Valerisssh, fotografa ucraina di 20 anni che ha lasciato il mondo a bocca aperta con i suoi Tik ToK da un bunker durante il conflitto che sta colpendo il suo ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 17 giugno 2022) AW LAB presenta la seconda e attesadi, il format digitale volto a supportare le ragazze nella crescita personale verso un nuovo modello di femminilità consapevole, lontana dagli stereotipi di genere. Laè la protagonista di questa nuova fase del progetto e, insieme a Tea Hacic, interagirà con la community di AW LAB sui temi dell’autostima e della consapevolezza di sé. Trovare sé stessi quando tutto intorno sembra essere negativo, è questo il tema della prima puntata della secondadi. A raccontarsidi 20 anni che ha lasciato il mondo a bocca aperta con i suoi Tik ToK da un bunker durante il conflitto che sta colpendo il suo ...

